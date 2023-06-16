На Орловщине «поставили на паузу» четыре пляжа

16.6.2023 | 16:13 Медицина, Новости, Общество

Причины пока неизвестны.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Новость сообщили в Управлении Роспотребназдора по Орловской области. Известно, что местные администрации приостановили деятельность следующих зон летнего отдыха:

  • Знаменский район, пруд деревни Разбегаевка,
  • Знаменский район, пруд села Ждимир,
  • Кромской район, пруд села Ретяжи,
  • Сосковский район, пруд деревни Маяк.

Также известно, что Роспотребнадзор выдал 13 заключений о соответствии зон рекреации требованиям санитарных правил. Полностью одобрены следующие пляжи:

  • детского санатория «Орловчанка» на пруду посёлка Зелёный Шум в Орловском МО,
  • парка-отеля «Мечта» (в том же населённом пункте),
  • базы отдыха «Экоостров» в посёлке Шахово Кромского района,
  • на реке Зуша Новосильского района,
  • «Высокий Берег» Троснянского района,
  • деревни Юдинка Покровского района,
  • «Кунач» Глазуновского района,
  • на реке Сосна в Ливнах,
  • ещё три в Ливенском районе (на «Ключековском водохранилище», в селе Сергиевском и в деревне Семенихино),
  • на пруду деревни Павловка Колпнянского района,
  • на пруду деревни Малый Синковец Верховского района.

Также санитарные врачи взяли пробы воды на всех 37 официальных пляжах Орловской области и убедились, что её качество соответствует правилам и нормам.

Напомним, что в этом купальном сезоне произошло уже три ЧП на воде со смертельным исходом.

ИА «Орелград»

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