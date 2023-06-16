На Орловщине «поставили на паузу» четыре пляжа

Причины пока неизвестны.

Новость сообщили в Управлении Роспотребназдора по Орловской области. Известно, что местные администрации приостановили деятельность следующих зон летнего отдыха:

Знаменский район, пруд деревни Разбегаевка,

Знаменский район, пруд села Ждимир,

Кромской район, пруд села Ретяжи,

Сосковский район, пруд деревни Маяк.

Также известно, что Роспотребнадзор выдал 13 заключений о соответствии зон рекреации требованиям санитарных правил. Полностью одобрены следующие пляжи:

детского санатория «Орловчанка» на пруду посёлка Зелёный Шум в Орловском МО,

парка-отеля «Мечта» (в том же населённом пункте),

базы отдыха «Экоостров» в посёлке Шахово Кромского района,

на реке Зуша Новосильского района,

«Высокий Берег» Троснянского района,

деревни Юдинка Покровского района,

«Кунач» Глазуновского района,

на реке Сосна в Ливнах,

ещё три в Ливенском районе (на «Ключековском водохранилище», в селе Сергиевском и в деревне Семенихино),

на пруду деревни Павловка Колпнянского района,

на пруду деревни Малый Синковец Верховского района.

Также санитарные врачи взяли пробы воды на всех 37 официальных пляжах Орловской области и убедились, что её качество соответствует правилам и нормам.

Напомним, что в этом купальном сезоне произошло уже три ЧП на воде со смертельным исходом.

ИА «Орелград»