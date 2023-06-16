На Орловщине «поставили на паузу» четыре пляжа

Причины пока неизвестны.
Новость сообщили в Управлении Роспотребназдора по Орловской области. Известно, что местные администрации приостановили деятельность следующих зон летнего отдыха:
- Знаменский район, пруд деревни Разбегаевка,
- Знаменский район, пруд села Ждимир,
- Кромской район, пруд села Ретяжи,
- Сосковский район, пруд деревни Маяк.
Также известно, что Роспотребнадзор выдал 13 заключений о соответствии зон рекреации требованиям санитарных правил. Полностью одобрены следующие пляжи:
- детского санатория «Орловчанка» на пруду посёлка Зелёный Шум в Орловском МО,
- парка-отеля «Мечта» (в том же населённом пункте),
- базы отдыха «Экоостров» в посёлке Шахово Кромского района,
- на реке Зуша Новосильского района,
- «Высокий Берег» Троснянского района,
- деревни Юдинка Покровского района,
- «Кунач» Глазуновского района,
- на реке Сосна в Ливнах,
- ещё три в Ливенском районе (на «Ключековском водохранилище», в селе Сергиевском и в деревне Семенихино),
- на пруду деревни Павловка Колпнянского района,
- на пруду деревни Малый Синковец Верховского района.
Также санитарные врачи взяли пробы воды на всех 37 официальных пляжах Орловской области и убедились, что её качество соответствует правилам и нормам.
Напомним, что в этом купальном сезоне произошло уже три ЧП на воде со смертельным исходом.
ИА «Орелград»