Орловец попытался совершить «идеальное преступление»

Однако его «схватила за руку» полиция.

23-летний житель Орла, работавший в пункте выдачи товаров в Северном районе, подозревается в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, по версии следствия, молодой человек подменил два дорогостоящих мобильных телефона «иными предметами крайне малой ценности».

Отмечается, что орловец подошёл к делу обдуманно. Во-первых, он приобрёл виртуальный номер телефона, затем с его помощью создал аккаунт на виртуальной торговой площадке. После он заказал телефоны (общей стоимостью 46 тысяч рублей), указав в качестве пункта выдачи именно то место, где тогда работал.

Когда товар пришёл, он, оставшись в помещении один, осуществил подмену, при этом аккуратно вскрыв и закрыв коробку. Затем он оформил заказ как невостребованный, после чего «телефоны» вернулись продавцу.

Свою «добычу» он продал через сайт объявлений, «заработав» таким образом 32 тысячи рублей. Сейчас подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»