Орловец попытался совершить «идеальное преступление»

16.6.2023 | 11:39 Закон и порядок, Новости

Однако его «схватила за руку» полиция.

ИА «Орелград»

23-летний житель Орла, работавший в пункте выдачи товаров в Северном районе, подозревается в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, по версии следствия, молодой человек подменил два дорогостоящих мобильных телефона «иными предметами крайне малой ценности».

Отмечается, что орловец подошёл к делу обдуманно. Во-первых, он приобрёл виртуальный номер телефона, затем с его помощью создал аккаунт на виртуальной торговой площадке. После он заказал телефоны (общей стоимостью 46 тысяч рублей), указав в качестве пункта выдачи именно то место, где тогда работал.

Когда товар пришёл, он, оставшись в помещении один, осуществил подмену, при этом аккуратно вскрыв и закрыв коробку. Затем он оформил заказ как невостребованный, после чего «телефоны» вернулись продавцу.

Свою «добычу» он продал через сайт объявлений, «заработав» таким образом 32 тысячи рублей. Сейчас подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования