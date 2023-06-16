Орловская прокуратура указала на системные проблемы с водоснабжением

Проблему рассмотрели на коллегии ведомства.

В заседании участвовали и представители других структур, причастных к данному вопросу – главы профильных департаментов областной администрации и руководитель Управления Роспотребнадзора. Прокурор Орловской области Алексей Тимошин отметил, что в нашем регионе ситуация с водоснабжением «характеризуется значительным числом нарушений».

Так, за последние полтора года в области выявлено около 500 проблем такого рода, после чего к ответственности привлекли около 180 должностных лиц.

На данный момент одной из главных проблем являются «постаревшие» объекты коммунального хозяйства. По мнению прокуратуры, необходимо обновить около 40% орловской инфраструктуры, связанной с водоснабжением. Однако до выполнения этой задачи ещё далеко. В частности, все усилия власти по передаче таких объектов в концессию оказались достаточно неэффективными. За последние восемь лет заключено только восемь концессионных соглашений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, у надзорного ведомства остаются большие вопросы и к качеству воды, которая поставляется населению. Кроме того, по-прежнему является высокой задолженность за водоснабжение и водоотведение, по последним данным, её размер составляет 229 миллионов рублей.

ИА «Орелград»