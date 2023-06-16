Орловский фермер неосторожно обращался с навозом

Нарушения зафиксировал Россельхознадзор.

Как сообщает региональное Управление ведомства, проверка проводилась «по следам» официального письма, поступившего от Управления ветеринарии Орловской области. В послании указывалось на нарушения ветеринарного законодательства, допущенные при обращении с крупным рогатым скотом в личном подсобном хозяйстве, расположенном в Кромском районе в деревне Макеево.

Специалисты Россельхознадзора выехали на место и убедились, что информация соответствует действительности. Например, в хозяйстве не создавались условия для обеззараживания навоза. При этом побочные продукты животноводства складировались непосредственно на земле.

Ведомство выдало требование об устранении нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации. Также с владельцем животных провели необходимую беседу, донеся до него всю информацию о правилах содержания КРС, утверждённых Министерством сельского хозяйства России.

ИА «Орелград»