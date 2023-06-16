В Нарышкино сгорели два жилых дома

Пожар тушили более сорока человек.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сигнал о возгорании поступил накануне около 20 часов. ЧП случилось на местной улице Артёма. Первые пожарные расчёты прибыли на место через несколько минут после вызова.

На тот момент пламя охватило два гаража и один жилой дом. Возгорание являлось опасным – оно могло распространиться на другие строения. Кроме того, в гараже и во дворе дома находились автомобили.

В результате пожара полностью выгорели два жилых дома. Кроме того, огонь повредил две машины. Однако пожарным удалось отстоять ещё один жилой дом, а также хозяйственные постройки, которые находились рядом.

На месте ЧП работали сотрудники 38-ой пожарно-спасательной части Урицкого района, 1-ой и 5-ой пожарно-спасательных частей Орла и специализированной пожарно-спасательной части. В борьбе с огнём принимали участие более 40 человек, 15 единиц техники, а также добровольцы. Причины пожара выясняются.

Всего за последние сутки сотрудники Управления МЧС по Орловской области выезжали на вызовы 26 раз, из них 15 выездов на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»