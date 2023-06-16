В облсовете рассказали об успешных мерах поддержки малого бизнеса

Региональные законы оказались полезными и эффективными для граждан.

В Орловском областном Совете народных депутатов состоялось заседание круглого стола, участники которого обсудили меры поддержки малого предпринимательства. С одним из докладов выступила руководитель Управления ФНС России по Орловской области Ирина Емельянова. Как сообщили в пресс-службе УФНС, она рассказала о мерах поддержки в условиях экономических санкций. Ирина Емельянова отметила, что одной из задач налоговой службы является создание комфортных условий для ведения бизнеса.

«Каждому налогоплательщику гарантируется защита от нечестной конкуренции и несправедливых претензий государства, поощряется открытость, добросовестность и честность, а также разрабатываются новые и совершенствуются существующие системы налогообложения», — отметила она. Ирина Емельянова также довела до сведения участников круглого стола информацию о том, что за 5 месяцев 2023 года в Орловской области поступления платежей по налогам на совокупный доход составили 1,7 миллиарда рублей, что на 10,5 процента больше уровня предыдущего года.

В условиях сложившейся непростой экономической ситуации, продолжила она, в Орловской области был принят ряд мер поддержки, в том числе: рассрочка по уплате авансового платежа по налогу на имущество организаций, введение пониженных ставок налога по УСН и налога на прибыль. Также был расширен перечень организаций, освобождаемых от уплаты налога на имущество, продлено действие законов «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения».

Новое развитие получила и региональная патентная система налогообложения. В целом, по данным УФНС, по итогам 2022 года пониженными ставками в Орловской области воспользовались 134 налогоплательщика УСН, а 135 индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, воспользовались правом применения двухлетних «налоговых каникул».

«В заключение участники круглого стола приняли резолюцию и решили продолжить реализацию мероприятий, направленных на оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также рассмотреть необходимость разработки и внедрения дополнительных мер государственной поддержки предпринимательства Орловской области в условиях внешних экономических санкций». – резюмируют в пресс-службе регионального УФНС.

ИА «Орелград»