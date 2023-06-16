В Орле открылась новая палатка «Своих не бросаем»

16.6.2023 | 13:08 Новости, СВО

Она работает перед ТЦ «Атолл».

Фото: t.me/orel_adm

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, помочь участникам СВО из нашего региона, принеся гуманитарную помощь именно в этот пункт, можно сегодня до 20 часов.

В выходные аналогичные палатки будут функционировать в рамках ярмарок выходного дня с 7 до 14 часов. Завтра помощь будут собирать на Комсомольской площади и Приборостроительной улице, в воскресенье – только на «Приборке».

Палатки организуются силами администрации Орла, сообщает пресс-служба мэрии. В данный момент участникам СВО требуются

  • продукты питания, не в стеклянной таре и не с коротким сроком хранения (лапша быстрого приготовления, тушёнка, рыбные консервы, чай и кофе, сухие кондитерские изделия, сгущёнка, конфеты, питьевая вода),
  • сигареты,
  • одежда (носки, нижнее бельё, термобельё, кепки, футболки, шорты),
  • предметы гигиены: (влажные салфетки, туалетная бумага, жидкое мыло, зубные щётки и пасты),
  • Средства для материально-технического обеспечения (фонари и батарейки к ним, шуроповёрты, перфораторы, маскировочные сети, пластиковые бочки и канистры, средства для защиты от насекомых).
  • Медикаменты (препараты для лечения болезней ухо-горло-нос, противовирусные и жаропонижающие, от головной боли и желудочных заболеваний, кровоостанавливающие).

Также помочь орловским бойцам СВО можно денежными пожертвованиями, перечислив средства на реквизиты, опубликованные администрацией города.

Ранее стало известно, что в райцентрах Орловщины начали работу координаторы фонда «Защитники Отечества».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования