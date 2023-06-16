В Орле открылась новая палатка «Своих не бросаем»

Она работает перед ТЦ «Атолл».

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, помочь участникам СВО из нашего региона, принеся гуманитарную помощь именно в этот пункт, можно сегодня до 20 часов.

В выходные аналогичные палатки будут функционировать в рамках ярмарок выходного дня с 7 до 14 часов. Завтра помощь будут собирать на Комсомольской площади и Приборостроительной улице, в воскресенье – только на «Приборке».

Палатки организуются силами администрации Орла, сообщает пресс-служба мэрии. В данный момент участникам СВО требуются

продукты питания, не в стеклянной таре и не с коротким сроком хранения (лапша быстрого приготовления, тушёнка, рыбные консервы, чай и кофе, сухие кондитерские изделия, сгущёнка, конфеты, питьевая вода),

сигареты,

одежда (носки, нижнее бельё, термобельё, кепки, футболки, шорты),

предметы гигиены: (влажные салфетки, туалетная бумага, жидкое мыло, зубные щётки и пасты),

Средства для материально-технического обеспечения (фонари и батарейки к ним, шуроповёрты, перфораторы, маскировочные сети, пластиковые бочки и канистры, средства для защиты от насекомых).

Медикаменты (препараты для лечения болезней ухо-горло-нос, противовирусные и жаропонижающие, от головной боли и желудочных заболеваний, кровоостанавливающие).

Также помочь орловским бойцам СВО можно денежными пожертвованиями, перечислив средства на реквизиты, опубликованные администрацией города.

Ранее стало известно, что в райцентрах Орловщины начали работу координаторы фонда «Защитники Отечества».

ИА «Орелград»