В Орле землю для льготников нашли между кладбищем и тиром

Город пытается исполнить решение суда, которым бездействие чиновников признано незаконным.

Накануне, 15 июня, состоялись публичные слушания по проектам планировки и межевания трех территорий. На них выделен 101 участок для льготников площадью от 710 до 990 кв. м. Проекты демонстрировала представитель БУ ОО «Орелархплан» Наталья Абашина.

Первая территория ограничена Наугорским шоссе, Дачным проездом и северо-восточной границей Орла. 55 участков размещены между санитарно-защитными зонами Наугорского кладбища и тиром учебного заведения. Предусмотрено место для детского сада, необходимых коммуникаций и рекреационных зон.

Еще две территории нашли в Северном районе Орла, тоже неподалеку от кладбища. Там наметили 46 участков. Территория, ограниченная улицей Дуговой, Лепешкинским кладбищем и границей деревни Мостки.

Территория, ограниченная улицами Басова и Михаила Стаховича.

Возражений на публичных слушаниях не было. Собственники существующих участков, которых может коснуться перераспределение земли, на мероприятие не явились. Результаты публичных слушаний будут направлены в управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.

«Орелархплан» работает еще над рядом проектов. Около 400 участков можно выделить в районе улиц Катукова, Калинникова, деревни Овсянниково.

В сентябре 2022 года прокуратура региона сообщала, что в очереди на бесплатное получение участков под жилищное строительство в Орле состояло 1111 многодетных семей. В их интересах надзорный орган обратился в суд. Иск о понуждении чиновник к действию был признан обоснованным. Кроме многодетных есть еще ряд категорий граждан, которые могут претендовать на землю. Стоит отметить, что мало предоставить участок, необходимо обеспечить инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

ИА «Орелград»