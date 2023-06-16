В Орёл приехали уже 14 семей из Шебекино

16.6.2023 | 17:49 Новости, Образование, СВО

Сегодня им передали гуманитарную помощь.

Фото: t.me/orel_adm

В гости к гражданам, эвакуированным из райцентра Белгородской области, который попал под атаку ВСУ, пришли представители администрации Орла и Орловской епархии РПЦ. Жителям Шебекино передали детское питание, продукты (в том числе, в виде продуктовых наборов), одежду, спальные комплекты и бытовые принадлежности. В сборе помощи участвовали сотрудники мэрии, епархия, Орловский социальный кластер и региональное отделение «Детского фонда».

«Конечно, это очень тяжело. Хорошо, что дом цел — прилетело возле нашего подъезда в торец. Там нет ничего… Мы в четыре часа ночи собрались и уехали. Страшно, просто не передать словами, что мы тогда испытывали», — рассказала одна из жительниц Шебекино, ныне проживающая в нашем городе.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, сейчас в областном центре насчитывается уже 14 семей шебекинцев. За каждой из них закреплён персональный куратор, который обеспечивает им защиту и опеку.

ИА «Орелград»

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