В Орёл приехали уже 14 семей из Шебекино

Сегодня им передали гуманитарную помощь.

В гости к гражданам, эвакуированным из райцентра Белгородской области, который попал под атаку ВСУ, пришли представители администрации Орла и Орловской епархии РПЦ. Жителям Шебекино передали детское питание, продукты (в том числе, в виде продуктовых наборов), одежду, спальные комплекты и бытовые принадлежности. В сборе помощи участвовали сотрудники мэрии, епархия, Орловский социальный кластер и региональное отделение «Детского фонда».

«Конечно, это очень тяжело. Хорошо, что дом цел — прилетело возле нашего подъезда в торец. Там нет ничего… Мы в четыре часа ночи собрались и уехали. Страшно, просто не передать словами, что мы тогда испытывали», — рассказала одна из жительниц Шебекино, ныне проживающая в нашем городе.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, сейчас в областном центре насчитывается уже 14 семей шебекинцев. За каждой из них закреплён персональный куратор, который обеспечивает им защиту и опеку.

ИА «Орелград»