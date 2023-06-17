Орловец угодил под суд за то, что смотрел ночью ТВ

Соседка и участковый решили, что громкость телевизора превышала нормы.

Как сообщает пресс-служба Мценского районного суда, местный житель стал фигурантом административного дела о нарушении тишины и спокойствия граждан в ночное время суток в январе 2023 года. Почти в четыре часа утра жительница одного из многоквартирных домов города Мценска позвонила в полицию и пожаловалась на то, что жильцы в квартире этажом выше громко слушают музыку и шумят.

«Участковым уполномоченным полиции по результатам выезда по месту жительства проснувшейся от громкой музыки жительницы установлено, что у шумного соседа действительно телевизор работал на повышенной громкости, не давая покоя соседям, — говорят в суде. — Правоохранительными органами в отношении слушателя громкой музыки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 10.1 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения».

Напомним, именно региональный закон устанавливает ответственность за шум, для граждан штраф варьируется от 1 до 3 тысяч рублей. Однако в данном случае «громкий сосед» хоть и признал, что смотрел музыкальный канал по телевизору у себя дома, но заявил, что громкость считал нормальной и думал, что никому не мешает. Сначала дело рассмотрела административная комиссия города Мценска. Оказалось, что это уже не первая подобная жалоба, поступившая на данного гражданина. И хотя вину правонарушитель вновь не признал, ему назначили административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Тогда «громкий сосед» обжаловал постановление административной комиссии в Мценский районный суд. Он считал, что совершение им административного правонарушения не доказано, обстоятельства его конфликта с соседкой комиссией не выяснялись, объяснения, данные им, учтены не были, громкость звука не измерялась. Но суд поддержал решение административной комиссии. Он разъяснил правонарушителю, что для привлечения гражданина к ответственности за нарушение тишины и спокойствия в ночное время не требуется фиксация специальными техническими средствами громкости шума. Амчанин дошел до областного суда, оспорив там решение суда первой инстанции и административной комиссии. Но и Орловский областной суд ему отказал, признав принятые раньше решения законными и обоснованными.

ИА «Орелград»