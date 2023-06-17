Суд поставил точку в деле о гибели рабочего под Орлом

Виновным в смерти на производстве был признан мастер смены.

Как сообщает пресс-служба Ливенского районного суда Орловской области, обращен к исполнению приговор, вынесенный по части 2 статьи 143 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, что повлекло по неосторожности смерть человека). На скамье подсудимых оказался мастер смены одной из местных организаций. В ноябре 2021 года он допустил к работе загрузчика-выгрузчика сырья.

Последний должен был работать на ленточном конвейере линии для подачи песка. Во время производства работ его рукав, а затем и руку затянуло в механизм. В результате рабочий получил травмы, от которых наступила его смерть. В ходе выяснения обстоятельства трагедии, суд установил, что мастер допустил к выполнению трудовых обязанностей рабочего, у которого не было оформленного трудового договора с компанией и который не прошел в установленном порядке обучение и инструктажи (вводный и первичный на рабочем месте) по охране труда, а также стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

Между тем, в самих уставных документах компании сказано, что допуск работника к самостоятельной работе может быть осуществлен только после получения им устойчивых навыков безопасной работы. Стажировка проводится после проведения вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а ее продолжительность должна составлять от двух до 14 смен. Именно на мастере смены лежала ответственность за проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте.

Суд признал его виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью связанной с контролем правил и норм охраны труда и технической безопасности сроком на 2 года. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным. В пресс-службе суда уточнили, что осужденному установлен испытательный срок на 2 года, в течение которого он должен своим поведением доказать исправление.

ИА «Орелград»