Ливенских депутатов заставят быть вежливыми и извиняться

Новые правила этики утвердили сами для себя парламентарии орловского райцентра.

Депутаты Ливенского горсовета утвердили положение «О депутатской этике». Оно пришло на смену правилам депутатской этики, которые действовали с 2007 года. Новый документ обязывает депутатов уважать достоинство других парламентариев, главы города Ливны, муниципальных служащих и прочих работников. Депутатам запрещено употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес и призывать к незаконным действиям. И вообще, они должны соблюдать общепризнанные нормы морали и нравственности, поддерживать авторитет депутата городского Совета.

Отношения между депутатами городского Совета строятся на основе равноправия, если верить новому документу. Каждый депутат обязан лояльно относиться к другим депутатам независимо от их социального статуса и принадлежности к политической партии. Парламентарии не должны допускать конфликтов, а вместо этого должны искать пути преодоления разногласий путем дискуссий. Кроме того, нардепам запретили навязывать свою позицию посредством угроз, ультиматумов и иных подобных действий.

Депутат должен присутствовать на заседаниях городского Совета и постоянных депутатских комиссиях, отсутствие депутата возможно только по уважительным причинам. Новым этическим документом не допускаются индивидуальные и коллективные действия, направленные на срыв проведения заседаний. Нельзя выступать без предоставления слова председательствующим, выкрикивать с мест и прерывать выступающих. Депутат, считающий себя оскорбленным словами или действиями другого депутата, вправе требовать публичных извинений со стороны оскорбившего его. Публичным считается принесение извинений депутату на заседании городского Совета либо через средства массовой информации. Извинения приносятся в словах и выражениях, исключающих двусмысленное толкование.

В случае умышленного или неосторожного употребления в публичных выступлениях и заявлениях недостоверных фактов депутат обязан публично признать некорректность своих высказываний. Публичным считается признание на заседании городского Совета либо через СМИ. Депутат не вправе без согласия гражданина предавать огласке сведения личного характера, ставшие ему известными в связи с осуществлением полномочий. В случае умышленного или неосторожного разглашения сведений личного характера депутат обязан публично принести гражданину свои извинения.

При наличии нарушений правил депутатской этики мандатная комиссия принимает одну из следующих мер воздействия: она может рекомендовать депутату в установленный срок принести публичные извинения; вынести вопрос о нарушении депутатом правил депутатской этики на заседание горсовета, в том числе в случае отказа депутата принести извинения или если извинения не принесены в установленный комиссией срок.

ИА «Орелград»