Орловчанка засудила таксиста, не довезшего ее до места назначения

Любопытный судебный процесс завершился в Орловской области.

Орловский областной суд в апелляционной инстанции рассмотрел спор местной жительницы и таксиста. Женщина обратилась с иском о взыскании компенсации морального вреда. В обоснование требований она указала, что является инвалидом первой группы. Ей необходимо было посетить медицинский центр, работники которого примерно в 16 часов заказали для нее такси. По заказу к дому истца подъехал автомобиль марки «Рено Логан», принадлежащий местному индивидуальному предпринимателю. За рулем сидел водитель, наемный работник.

Он не довез женщину до входа в медцентр, остановился и потребовал, чтобы она вышла и далее шла пешком. Истец пояснила ему, что она очень плохо видит и не сможет самостоятельно найти дорогу, после чего и потребовала отвезти ее до входа, однако водитель ей отказал. Женщина суду рассказала, что вышла из такси и пошла по незнакомому месту, на ощупь к входу в центр, при этом испытала стресс и испуг. Она решила, что ей была предоставлена некачественная услуга такси, в результате чего ей был причинен моральный вред. Компенсацию этого вреда она оценила в 50 тысяч рублей.

При рассмотрении дела суд напомнил, что согласно статье 786 ГК РФ, по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения. А в соответствии со статьей 14 Закона РФ «О защите прав потребителей», право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги), признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет.

Сам водитель в ходе опроса пояснил, что «проехать к тому зданию, к которому просила пассажир, не было возможности, так как был высокий бордюр и пешеходная зона, о чем он сообщил пассажиру, которая стала вести себя агрессивно, в связи, с чем он попросил ее покинуть салон автомобиля». Однако свидетели в судебном заседании подтвердили, что к входу в медцентр можно подъехать с двух сторон. Исследовав доказательства по делу, суд счел, что истцу была оказана услуга по перевозке ненадлежащего качества. Таким образом, в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда. Правда, суд снизил ее размер до 30 тысяч рублей. В апелляционной инстанции судебная коллегия не нашла оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции.

ИА «Орелград»