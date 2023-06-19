Должникам рассказали, как уберечь от взыскания деньги на жизнь

Заявление о сохранении прожиточного минимума можно подать через Госуслуги.

Управление ФССП России по Орловской области выступило с разъяснением нюансов механизма сохранения прожиточного минимума. Вопрос актуален для должников, из доходов которых взыскиваются определенные суммы для оплаты обязательств по исполнительным производствам. Государство предусмотрело правила, которые помогут сохранить на счетах минимально необходимые средства. Причем инструментарий постоянно совершенствуется и расширяется. Среди таких инструментов появился и портал Госуслуг.

«Граждане-должники могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства с помощью портала Госуслуг, — пояснили в пресс-службе регионального Управления ФССП. — Ранее для подачи заявления должникам необходимо было обращаться в подразделение службы судебных приставов, где ведется исполнительное производство, либо направлять заявление по почте».

Возможны два варианта совершения действий. Граждане могут воспользоваться сервисом подачи ходатайств в ФССП на портале Госуслуг или обратиться к помощи робота, указав «прожиточный минимум». Робот сам предложит заполнить заявление. Для его подачи следует указать реквизиты банковского счета, на котором должник желает сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума. Также нужно указать социальную категорию, к которой он относится, например, трудоспособный гражданин или пенсионер.

«К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода, — подчеркнули в областной службе судебных приставов. — Если у должника на содержании имеется родственник-инвалид или лица, находящиеся на иждивении, он вправе обратиться в суд для увеличения размера защищенной от взыскания суммы. При наличии решения суда об увеличении размера сохраняемой суммы его необходимо приложить к заявлению».

Алгоритм действий после подачи заявления и документов таков: судебный пристав сам рассмотрит заявление и вынесет соответствующее постановление. Если решение окажется положительным, пристав сам направит свое постановлении в указанный должником банк для исполнения. Однако воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума смогут не все должники, — говорят в УФССП. Такое право не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

«Данный порядок не распространяется при подаче заявления о сохранении прожиточного минимума непосредственно в кредитную организацию, — добавили в ведомстве. — Обращаем внимание, что прожиточный минимум сохраняется только по заявлению должника, а не автоматически».

ИА «Орелград»