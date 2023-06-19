На орловском ЕГЭ-2023 появился первый мультистобалльник

19.6.2023 | 12:18 Новости, Образование

Это выпускница из Мценска.

Фото: vk.com/orcoko (иллюстративное)

Мария Гусева из местной школы №9 «заработала» уже два максимальных результата. Выпускница набрала по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и по истории. Об этом в соцсетях сообщил глава Департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

«Уникальный ребёнок. Большая умница и молодец», — оценил такие результаты чиновник.

Кроме того, Карлов рассказал, что ещё четыре выпускницы набрали на ЕГЭ по истории максимальное число баллов. Это Софья Андреева (Колпнянский район, Тимирязевская школа), Анна Быалычева (Орёл, Гимназия №1 имени Тургенева), алина Лыкова (Дмитровск, школа №1) и Александра Мелихова (Залегощь, школа №2). По итогам экзамена по физике зарегистрировано двое «стобалльников» — Александр Васильев (Орёл, лицей №22) и Алина Леонова (Ливны, школа №2).

Ранее сообщалось, что в Орловской области на ЕГЭ этого года зарегистрировано 12 высших результатов.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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