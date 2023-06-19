В Мценске с коррупцией будут бороться еще три года

19.6.2023 | 8:22 Новости, Общество

Власти райцентра продлили действие целевой программы.

Фото: www.adm-mtsensk.ru

Администрации города Мценска внесла изменения в собственное постановление от 2020 года об утверждении муниципальной программы о противодействии коррупции. По сути, действие предыдущей программы продлено еще на три года. Финансироваться она будет из местного бюджета. Объем финансирования в период с 2023 по 2025 годы включительно составит всего 45 тысяч рублей. Впрочем, реализация мероприятий предыдущей муниципальной программы в 2022 году осуществлялась вообще без привлечения бюджетных средств.

Стоит сказать, что большая часть мероприятий финансирования и не требует. Деньги тратятся только на повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, и на обучение вновь принятых на работу муниципальных служащих, по образовательным программам в области противодействия коррупции. Новая программа также предусматривает проведение анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих.

Ее целью является развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления города Мценска. Кстати, предусматривает она и формирование нетерпимого отношения к коррупции. По данным мэрии, для повышения эффективности и уровня общественной активности населения в городе организована работа «телефона доверия». На сайте администрации Мценска имеется возможность для всех граждан сообщать об известных им фактах коррупционных правонарушений, а «также о причинах и условиях, способствующих им».

Однако, как следует из отчета о реализации предыдущей подобной программы, за 2022 год в администрацию райцентра не поступило ни одного обращения граждан и организаций по вопросам коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих. Борьба с коррупцией поэтому сфокусировалась на публикации в СМИ по антикоррупционной пропаганде. Кроме того, в 2022 году четыре чиновника мэрии прошли курсы повышения квалификации по антикоррупционной направленности.

ИА «Орелград»

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