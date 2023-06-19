В Орле «экстренно» отремонтировали 850 метров улицы

На проблему указала председатель домкома.

На днях в администрации Орла состоялось большое совещание с участием руководителей органов территориального общественного самоуправления. Председатели домовых комитетов озвучили ряд текущих проблем, которые требуют срочного решения.

В частности, председатель комитета дома по улице Костомаровской, 1, Наталия Дударева рассказала, что дворовую территорию данного здания привели в порядок в рамках более глобального ремонта — улицы Октябрьской. Однако итоговое впечатление портит «необлагороженный» участок проезжей части длиной менее километра. «Помогите, пожалуйста, исправить ситуацию!», — обратилась глава домкома к руководителям области и города.

В итоге сегодня за несколько часов проблема оказалась решена. Как сообщает пресс-служба администрации Орла, сотрудники «Спецавтобазы» обновили около 850 метров дорожного покрытия в рамках программы ямочного ремонта. Благоустройство территории приобрело законченный вид.

«В ближайшие дни ямочный ремонт в Орле продолжится», — уточнили в горадминистрации.

ИА «Орелград»