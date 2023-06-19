В Орле нетрезвый водитель грузовика сбил пешехода

19.6.2023 | 12:03 Новости, Происшествия

ДТП произошло на Московском шоссе.

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, 17 июня в 16 часов 05 минут 54-хлетний водитель грузовика МАН ехал со стороны Бурова в сторону Михалицына. Рядом с домом №65 он сбил 25-летнего парня.

Пешеход пересекал проезжую часть по «зебре». Переход являлся регулируемым, горел зелёный сигнал светофора. Однако всё это не помогло избежать ДТП. Как выяснилось, водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в приемное отделение Орловской областной клинической больницы. Однако врачи, осмотрев его, сочли госпитализацию излишней и отпустили пациента домой.

Ранее стало известно, что на этих выходных в Болхове подростка госпитализировали после ДТП с участием мопеда и «Лады».

ИА «Орелград»

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