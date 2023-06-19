В Орле ограничили движение на двух улицах

Меры вводятся с сегодняшнего числа.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, проезд закрыт на достаточно оживлённых участках уличной сети города. Ограничения вводятся на улице Московской (между перекрёстками с Привокзальной и Энергетиков) и на Московском шоссе (в районе пересечения с Паровозной улицей).

Причиной являются работы по ремонту газопровода. Водителям и их пассажирам придётся терпеть неудобства почти месяц, до 17 июля.

Ранее стало известно, что в Орловской области насчитали 1159 объектов газоснабжения, не имеющих официальных хозяев.

ИА «Орелград»