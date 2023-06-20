Мценск возьмет кредит, чтобы залатать бюджетную дыру

Власти города намерены позаимствовать 40 миллионов рублей.

Глава города Мценска Николай Кочетаев распорядился о привлечении кредитных ресурсов в связи с недостатком собственных доходов бюджета города Мценска, прогнозируемых в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов. Коммерческий кредит потребовался райцентру для обеспечения своевременного исполнения расходных обязательств в указанном периоде времени. Оформить его предполагается в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Мценска, в рамках программы муниципальных внутренних заимствований.

Речь идет о коммерческом займе, поскольку деньги предполагается занять у кредитных организаций, то есть в банке. Власти хотят взять его в валюте Российской Федерации в сумме 40 миллионов рублей под процентную ставку не более 8,5 процента годовых со сроком погашения кредита не более 365 дней с даты подписания. Финансовому управлению администрации города уже поручено предусмотреть в бюджете заемные средства на погашение дефицита.

Это же управление займется проведением отбора кредитного учреждения, у которого будет оформлен заем. Оно также определено «администратором источника финансирования дефицита бюджета города Мценска по привлечению и погашению привлекаемых кредитных ресурсов».

Кстати, на днях администрация Мценска утвердила отчет об исполнении бюджета города за первый квартал 2023 года. По доходам он сложился в сумме 241,35 миллиона рублей, по кассовым расходам — в сумме 253,038 миллиона. Текущий дефицит бюджета составил 11,681 миллиона рублей. Отчет уже направлен в Мценский городской Совет народных депутатов и в городскую Контрольно-счетную палату, которая должна вынести свое заключение.

Администраторам доходов бюджета города глава Мценска приказал принять исчерпывающие меры по обеспечению поступления в бюджет текущих платежей в полном объеме и по взысканию задолженности с неплательщиков и снижению недоимки. Добавим, что и в прошлом году Мценску денег не хватило. Отчет об исполнении бюджета за 2022 год гласит, что общий объем доходов составил тогда 1,137 миллиарда рублей, расходов — 1,162 миллиарда. Дефицит бюджета по итогам прошлого года сложился в сумме 24,95 миллиона рублей.

ИА «Орелград»