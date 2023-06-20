Мэрия Орла подумает над закупкой электробусов

20.6.2023 | 10:48 Новости, Общество

Такой вариант тоже рассмотрят.

Фото Правительства Москвы

Любопытный диалог о судьбах общественного электротранспорта Орла состоялся в социальных сетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова.

Один из пользователей задал вопрос о конкретных сроках обновления троллейбусного состава орловского «ТТП». Ему ответили с официального аккаунта администрации Орла: «Сначала нужно обновить контактную сеть, а потом закупать троллейбусы. Для этого Орёл будет принимать участие в государственных программах. Конкретных сроков назвать не можем».

Тогда уже другой орловец «попенял» горадминистрации, что она не идёт в ногу со временем. «Вместо троллейбусов закупайте электробусы!», — заявил он.

«Мы также рассмотрим и вариант приобретения электробусов», — достаточно неожиданно отреагировали городские власти.

Согласно открытым данным, стоимость одного нового электробуса начинается от 30 миллионов рублей, что в несколько раз дороже стоимости троллейбуса. Ранее стало известно, что Орлу как муниципальному образованию угрожает реальное банкротство, причём уже в августе этого года.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»

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