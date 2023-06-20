На Орловщине участки для ИЖС выдавались с нарушениями

Прокуратура выявила около ста таких эпизодов.

Такова статистика за минувший год и истекший период текущего года. Как сообщает прокуратура Орловской области, зарегистрировано свыше 100 нарушений, по которым внесено свыше 50 актов реагирования.

Наиболее типичные виды таких нарушений – это отсутствие в местных бюджетах средств, необходимых для формирования нужного количества земельных участков, непринятие мер к их формированию, необеспечение участков инженерной инфраструктурой. Выявлены и факты несвоевременного предоставления земли гражданам. Напомним, что участки под индивидуальное жилищное строительство выделяются многодетным семьям в рамках специальных программ.

По итогам работы прокуратуры земельными участками обеспечили 258 таких семей. Кроме того, в 2022-м бюджетное финансирование соответствующих мероприятий увеличили на 101 миллион рублей. В период с 2023-го по 2025-й годы на обустройство участков инфраструктурой и исполнение судебных решений, вынесенных по прокурорским искам, в бюджете предусмотрено 179,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»