В Орле выросла продолжительность рабочего дня

Орловцы стали работать больше, чем год назад.

Специалисты Орелстата оценили использование рабочего времени жителями Орловской области. По их подсчетам, средняя фактическая продолжительность рабочего дня в январе-марте 2023 года составила 7,46 часа и была выше, чем в январе-марте 2022 года на 1,6 процента. Стоит отметить, что в первом квартале 2023 года 3,6 процента списочной численности работников орловских организаций (без субъектов малого предпринимательства) трудились неполное рабочее время по инициативе работодателя или по соглашению между работником и работодателем. Доля работников, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, составила 0,2 процента списочной численности.

Также статистики оценили данные о приеме и увольнениях орловцев. Из отчета Орелстата следует, что в первом квартале 2023 года в организациях региона (опять же без учета малого бизнеса) численность выбывших работников организаций превысила численность принятых работников на 300 человек. По сведениям обследованных организаций, за первые три месяца текущего года было принято на работу 6 процентов работников списочного состава, а выбыло по различным причинам 6,1 процента работников. В общей численности принятых сотрудников доля приема на дополнительно введенные рабочие места составила 6,4 процента.

«Наибольшее значение этого показателя отмечено в организациях области информации и связи – 19,1 процента, — уточнили в Орелстате. — Среди выбывших работников (84,4 процента) уволились по собственному желанию. Наибольшая доля работников, уволившихся по собственному желанию (15,4 процента списочной численности) наблюдалась в сфере информации и связи, наименьшая (1,8 процента) – в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха».

На конец первого квартала 2023 года численность работников, которых требуется принять на вакантные рабочие места, в Орловской области составила 7239 человек, или 4,5 процента от списочной численности работников. По видам экономической деятельности этот показатель колеблется от 0,1 процента в сфере научных исследований и разработок до 14,2 процента в области информации и связи. К высвобождению во втором квартале 2023 года в целом было намечено 89 человек.

ИА «Орелград»