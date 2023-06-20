В Орловской области нашли нарушения на «трёхзначном» маршруте

20.6.2023 | 16:51 Закон и порядок, Новости, Общество

 Перевозчик не соблюдал расписание движения.

Фото: vk.com/kuooop

Речь идёт о маршруте №421 «Мезенский педагогический колледж — Малая Куликовка». На его работу жаловались пассажиры. Областное Казённое учреждение «Организатор перевозок», которое отвечает за межмуниципальное автобусное сообщение, провело проверку и подтвердило данные факты.

В частности, оказалось, что в вечерние часы транспорт на данном маршруте отсутствует. Кроме того, перевозчик не проследил за тем, чтобы навигационное оборудование находилось в рабочем состоянии. Это затрудняет контроль за работой автобусов на линии, а также создаёт неудобства и для пассажиров.

В данный момент учреждение направило перевозчику запрос для разъяснения ситуации. Ведётся претензионная работа. Кроме того, в ближайшее время на маршруте обязательно пройдут повторные проверки.

ИА «Орелград»

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