Директор Орловского мединститута пожаловалась на качество «целевиков»

Ирина Снимщикова предложила закрепить приемлемый балл в целевых договорах на обучение.

Вопросы подготовки кадров для медучреждений региона обсудили 21 июня на заседании профильного комитета Орловского областного Совета. В медицинском институте ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» обучаются около 3500 студентов, ординаторов, аспирантов из 43 стран, рассказала директор Ирина Снимщикова. Вуз обеспечивает заполнение квот целевого приема. Однако есть вопросы к «качеству». Средний балл поступающих по договору целевого обучения ниже, чем у поступающих обычным способом (65 против 75 соответственно).

«При заключении договора следует учитывать средний балл», — предложила Ирина Снимщикова.

Она же отметила, что «целевики» в итоге оказываются в менее выгодных условиях. Средняя зарплата таких выпускников ниже на 20 — 25 процентов, в сравнении с теми, кто учился на общем конкурсе. Они не могут претендовать на некоторые виды поддержки. Если речь о «целевиках», получавших образование в медколледжах, их не примут в вузы, подведомственные Минздраву. Молодых специалистов нацеливают не на развитие, а на начало работы. (Правда, запрещающего продолжать обучение акта нет для вузов Минобра).

«Они готовы выплатить средства, чтобы не приступать к работе», — рассказала Ирина Снимщикова.

В институте около 12 — 15 процентов ежегодного набора — выпускники колледжей. Ирина Снимщикова подчеркнула, что они более профессионально ориентированы.

Об отсутствии действенных привилегий при целевом обучении говорил и директор Орловского базового медицинского колледжа Антон Труфанов.

По данным департамента здравоохранения, за последние три года в медвузы в рамках целевого приема по программам специалитета поступили 372 абитуриента, по программам ординатуры – 202. В случае невыполнения обязательств по осуществлению трудовой деятельности гражданин обязан возместить заказчику в полном объеме расходы. Возможно расторжение договора по соглашению сторон. Но за эти случаи «спросит» департамент здравоохранения, предупредил его руководитель Игорь Петчин.

ИА «Орелград»