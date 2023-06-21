Капремонт Кромской ЦРБ могут снова не сдать в срок

Об этом заявил губернатор Орловской области.

Накануне Андрей Клычков побывал в Кромском районе. Местная ЦРБ, где ведутся работы по капитальному ремонту, стала одним из главных объектов для посещения. Впрочем, особенно позитивных чувств она у Клычкова не пробудила.

«Много вопросов вызвал ход капитального ремонта Кромской ЦРБ… Есть опасения, что подрядчик не успеет сдать объект в срок. Необходимо незамедлительно принять меры, чтобы ускорить работы и завершить ремонт. Дал поручение заказчику, администрации района и профильному департаменту взять работы на жёсткий контроль», — поделился губернатор в социальных сетях.

Работы ведутся в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области». Капремонт обойдётся бюджету примерно в 75,6 миллиона рублей. Задачу выполняет белгородское ООО «Полимарк».

Ремонт стартовал ещё в июле минувшего года и должен был финишировать в декабре 2022-го. Однако подрядчик сорвал сроки. Новой датой окончания работ назначено 15 июля текущего года.

ИА «Орелград»