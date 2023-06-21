Капремонт Кромской ЦРБ могут снова не сдать в срок

21.6.2023 | 10:36 Медицина, Новости, Строительство

Об этом заявил губернатор Орловской области.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Накануне Андрей Клычков побывал в Кромском районе. Местная ЦРБ, где ведутся работы по капитальному ремонту, стала одним из главных объектов для посещения. Впрочем, особенно позитивных чувств она у Клычкова не пробудила.

«Много вопросов вызвал ход капитального ремонта Кромской ЦРБ… Есть опасения, что подрядчик не успеет сдать объект в срок. Необходимо незамедлительно принять меры, чтобы ускорить работы и завершить ремонт. Дал поручение заказчику, администрации района и профильному департаменту взять работы на жёсткий контроль», — поделился губернатор в социальных сетях.

Работы ведутся в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области». Капремонт обойдётся бюджету примерно в 75,6 миллиона рублей. Задачу выполняет белгородское ООО «Полимарк».

Ремонт стартовал ещё в июле минувшего года и должен был финишировать в декабре 2022-го. Однако подрядчик сорвал сроки. Новой датой окончания работ назначено 15 июля текущего года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования