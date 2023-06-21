КСП Орловской области рекомендовала не размазывать «масло» соцподдержки

Аудиторы считают, что ее должны получать только нуждающиеся граждане.

Результаты анализа принципов адресности и нуждаемости региональных мер социальной поддержки населения обсудили 21 июня на заседании профильного комитета Орловского областного Совета. За 2022 года на эти цели было направлено 2,773 млрд рублей, рассказала аудитор КСП Орловской области Надежда Бойцова. При этом нуждаемость оценивается по пяти мерам соцподдержки из 44 (всего 15,4% расходов). 1,296 млрд рублей составляют выплаты ветеранам труда и ветеранам труда Орловской области. Ежемесячную денежную выплату получают 87712 человека. Не все из них, имея возможность, обращаются за компенсацией расходов по оплате ЖКУ, «что свидетельствует об отсутствии заинтересованности, в том числе отсутствии нуждаемости», отметила аудитор. Надежда Бойцова сообщила, что в связи с увеличением пенсионного возраста количество граждан, которые смогут получить звание «Ветеран труда Орловской области», к 2028 году вырастет в полтора – два раза. Это приведет к необходимости выделения все большего объема средств.

«Система мер поддержки в большей степени является категориальной, то есть помощь предоставляется гражданам по их формальной принадлежности к той или иной группе без учета фактора нуждаемости», — отметила Надежда Бойцова.

Аудитор подчеркнула, что стратегия развития региона до 2035 года предполагает переориентацию соцподдержки в сторону адресности.

Председатель комитета Иван Дынкович отметил, что все вне Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» вызывает серьезное напряжение. Заместитель председателя КСП Михаил Верижников подчеркнул, что о ретроспективной отмене речи не идет, нужен «акцент».

«Увеличить коэффициент. Зачем кусочек масла размазывать на всех? Может кто-то ест бутерброд с икрой и ему бюджетное масло не нужно», — образно описал ситуацию Верижников.

Руководитель департамента социальной защиты Ирина Гаврилина поддержала, что сокращение — мера непопулярная.

«100 раз подумать, один раз отрезать», — посоветовала чиновница.

Отметим, материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Комитет облсовета доклад КСП просто принял к сведению.

ИА «Орелград»