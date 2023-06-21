Мэрия высказалась по дороге на улице Орловских партизан

Встреча с недовольными орловцами не планируется.

Разговор на болезненную тему состоялся в социальных сетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Сразу нескольких пользователей заинтересовала тема строительства данной дороги (и сопутствующей вырубки деревьев в Прокуровском лесопарке). Они попытались привлечь к проблеме внимание губернатора, оставляя соответствующие комментарии.

Им ответили с официального аккаунта администрации Орла. Вначале представители городских властей подтвердили, что не собираются менять свои планы. «Строительство нового участка улицы Орловских партизан завершится к концу года. Муниципальный контракт подписан с ООО «Монолитстрой». Согласно графику выполнения работ, дорога на участке от Московского шоссе до улицы Космонавтов появится к 1 декабря 2023 года», — напомнила городская администрация.

Напомним, что часть местных жителей активно протестует против данного проекта. Главное недовольство вызывают планы по вырубке зелёных насаждений. Орловцы уже обращались к главе Следственного комитета России, а также самолично останавливали работу спецтехники, прибывшей на место проведения работ. Однако выяснилось, что городские власти пока не готовы «сесть за стол переговоров».

«Встреча с жителями администрацией города Орла пока не запланирована», — уточнили представители администрации Орла. Затем они подробно изложили свои аргументы в пользу строительства данной дороги.

«Жители ЖК «Солнечный берег» нуждаются в продолжении улицы Орловских партизан. Все альтернативы строительства дороги были тщательно проработаны. В границах красных линий предполагаемой улицы Космонавтов со стороны улицы Бурова пролегает много инженерных сетей, их перенос невозможен из-за отсутствия свободного коридора. А в границах красных линий предполагаемой улицы Дмитрия Блынского ситуация ещё сложнее — большое количество инженерных сетей, включая воздушную теплотрассу, рельеф по факту овражный, с перепадами высот более 25 метров, плюс водоём. Потребовалось бы строительство не дороги, а эстакады, и было бы необходимо изымать часть участка школы №45 и трёх индивидуальных жилых домов», — пояснили в мэрии.

ИА «Орелград»