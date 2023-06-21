Орловских водителей озадачили «железнодорожным» тестом

В Орле сотрудники отдела ГИБДД провели акцию «Остановись до переезда!»

Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Орловской области, в Орле прошло профилактическое мероприятие «Остановись до переезда!». Его провели сотрудники городского отдела ГИБДД в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Сотрудники Госавтоинспекции напоминали водителям о том, что железнодорожный переезд – это один из самых сложных и опасных участков дороги, требующий особенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения.

«В ходе мероприятия сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу предлагали водителям пройти экспресс-тест с вопросами на знание правил проезда железнодорожных переездов, после чего им вручили памятные подарки от Госавтоинспекции, — уточнили в региональном Управлении ГИБДД. — Также автовладельцам раздавали листовки о соблюдении правил безопасности на железнодорожных переездах. В рамках мероприятия сотрудники полиции напомнили водителям, что при управлении транспортным средством, когда обстановка ежесекундно меняется, нет места даже для самых малых ошибок. Любое отступление от Правил дорожного движения может привести к непоправимым последствиям».

Водителям напомнили о том, что после прохода поезда начинать движение через переезд можно только убедившись, что по соседнему пути нет другого приближающегося к переезду поезда. При приближении к переезду следует снизить скорость движения до разумных пределов и заранее продумать свои действия, чтобы безопасно преодолеть переезд. Кстати, ранее похожую профилактическую акцию в Орле провели транспортные полицейские. Она прошла под названием «Защита».

Как пояснили в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и патрульно-постовой службы ЛО МВД России на станции Орел провели промоакции на железнодорожном вокзале Орел. Они разъясняли пассажирам и посетителям железнодорожного вокзала правила безопасности на железной дороге.

«Целью мероприятия «Защита» является предупреждение преступных посягательств в отношении детей, принятие мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление и пресечение фактов нахождения детей на объектах транспорта без сопровождения родителей или законных представителей, — пояснили в силовом ведомстве. — В ходе мероприятия всем попавшим в поле зрения сотрудников транспортной полиции гражданам вручались красочные памятки о правилах безопасности на железной дороге».

ИА «Орелград»