В центре Орла нашли боеприпас времён ВОВ

21.6.2023 | 12:52 Новости, Происшествия

Его уже изъяли и уничтожили.

Фото: Управление МЧС по Орловской области (иллюстративное)

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, взрывоопасный предмет обнаружили в Маслозаводском переулке. Эта улица находится достаточно близко к центру города (в районе автовокзала), а также имеет важное значение с точки зрения автомобильного движения. Именно по ней ездят автомобили, в том числе, грузовики, следующие через Орёл транзитом в Брянск или из Брянска. Кроме того, данный переулок является единственным выездом из густонаселённого микрорайона «Новая Ботаника».

Также за минувшие сутки сотрудники регионального Управления МЧС выезжали в Орловский муниципальный округ, где изъяли и уничтожили ещё пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Данную задачу выполняли сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы.

Всего за это время орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 18 раз, в том числе 8 раз на ликвидацию возгораний. Отмечается, что в ряде случаев тушить пожары активно помогали добровольцы.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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