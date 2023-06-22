Глазуновский район берёт в лизинг дорогую иномарку

Создатели автомобиля обещают орловцам «непревзойдённый комфорт».

Кроссовер HAVAL F7 понадобился местной «Единой дежурно-диспетчерской службе, службе эксплуатации и технического обслуживания». Как следует из данных с сайта Госзакупок, аукцион состоялся и поставщик определён. Это ООО «Лизинговая компания «Простые решения»».

В муниципальном контракте указывается, что автомобиль – новый, 2023-го года выпуска. Он обойдётся бюджету в 3 миллиона 789 тысяч 925 рублей. Средства перечислят в течение трёх лет – около 1,28 миллиона в текущем году и примерно по 1,25 миллиона в 2024-м и 2025-м.

На официальном сайте haval.ru эту модель называют «интеллектуальным кроссовером» и обещают её водителям и пассажирам «непревзойдённый комфорт». Отметим, что по данным администрации Глазуновского района, в этом году муниципальное образование планирует заработать 286,8 миллиона рублей и потратить на два миллиона больше.

Ранее стало известно, что администрация Дмитровского района приобрела кроссовер Chery Tiggo 7 PRO «с хищным взглядом». Он стоил бюджету 3,17 миллиона рублей.

ИА «Орелград»