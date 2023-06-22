Под Орлом появился сквер достижений спорта

Благоустройство сквера в Отрадинском было проведено по желанию жителей.

В Отрадинском завершено благоустройство сквера достижений спорта. Об этом сообщает администрация Мценского района Орловской области. Власти подчеркнули, что новый сквер в селе появился благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках реализации проекта на территории нового сквера уложена тротуарная плитка, установлены бортовые камни, скамейки и урны, рассказали уже в администрации Отрадинского сельского поселения.

«Отметим, что объект для будущего благоустройства выбрали сами жители в ходе общественного голосования в прошлом году, — говорят власти Мценского района. — На голосование было представлено два проекта – благоустройство сквера достижений спорта и установка сцены. Причем второй проект взял реванш – жители района приняли решение, что в 2024 году в Отрадинском появится концертная сцена. Благоустройство сквера достижений спорта еще будет продолжено за счет районного и сельского бюджетов: в августе здесь появится арт-объект – топиарная фигура».

Кстати, 16 июня в этом же населенном пункте состоялось еще одно знаковое событие — торжественное открытие одного из корпусов Отрадинской детской школы искусств им. В. и В. Калиниковых. (Она была временно закрыта для проведения капитального ремонта). Учеников и педагогов школы с этим радостным событием поздравила глава Мценского района Екатерина Ерохина.

«В планах также провести капитальный ремонт второго корпуса школы. Заявка на участие в конкурсном отборе направлена, и, будем надеяться, что через год мы вновь встретимся по такому же замечательному поводу», — написала глава района на своих страницах в социальных сетях.

«Ремонт выполнен в рамках национального проекта «Культура», — сообщает администрация Мценского района. — Благодаря этому же нацпроекту школа искусств оснащена новыми музыкальными инструментами и учебными материалами. Национальный проект «Культура», реализуемый по инициативе президента РФ Владимира Путина, дает возможность учреждениям культуры, в том числе и сельским, модернизировать свою материально-техническую базу, повышать квалификацию работников в ведущих отечественных ВУЗах, сохранять и приумножать нематериальное наследие, духовные традиции русского народа, что в конечном итоге укрепляет культурный потенциал нашей страны».

ИА «Орелград»