В Орле появился первый автобус с валидатором

Он работает на маршруте №9.

Это новый ЛиАЗ с бортовым номером 108. Валидатор работает в тестовом режиме, поэтому пассажиры могут столкнуться с техническими трудностями, но они оперативно устраняются. Все желающие уже могут расплатиться за проезд самостоятельно, не обращаясь к водителю.

«В планах МУП «ТТП» установить данные терминалы на всём имеющемся подвижном составе. Это будет касаться и трамваев, и троллейбусов, и автобусов», – заявила исполняющая обязанности генерального директора предприятия Татьяна Иванова корреспонденту «Вести-Орел».

Прежде всего, наличие валидатора позволяет «разрузить» водителя и тем самым повысить скорость и безопасность передвижения автобуса по маршруту.

ИА «Орелград»