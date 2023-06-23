«Безнадега какая-то»: депутаты оценили перспективы Орла

Николай Паршиков предложил отдать области школы, Сергей Елесин – забрать все налоговые доходы.

Об исполнении бюджета города Орла за первый квартал 2023 года поговорили на заседании профильного комитета горсовета 22 июня. Объем муниципального долга на 1 января составил 2,57 млрд рублей, кредиторская задолженность на 1 мая – 1,15 млрд рублей. Городу не хватает живых поступлений денежных средств на все обязательства, ежемесячно нужно порядка 270 млн рублей, а приходит около половины. Учреждениям областной столицы, муниципальному заказчику и самой администрации грозят блокировки счетов.

Заместитель мэра Орла Алексей Степанов сообщил, что есть несколько выходов из сложившейся ситуации. Первый, очень быстрый и кардинально ничего не меняющий, — казначейский и коммерческий кредит. Второй – увеличение норматива отчисления НДФЛ в пользу муниципального бюджета. (Но изменение затронет Ливны и Мценк: такое решение руководство Орловской области вряд ли примет). Третий — запросить у региона дотацию ровно на ту сумму, которой не хватает. У МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» угроза блокировок в 20 числах июля, это может привести к срыву реализации национальных проектов, предупредил Алексей Степанов. Кредит позволит подготовить школы к новому учебному году, но не более того.

Депутат Николай Паршиков отметил, что нужно искать кардинальные решения. Он напомнил, что когда-то город отдал области учреждения здравоохранения. Паршиков предложил поступить аналогично со школами.

Еще дальше пошел депутат Сергей Елесин.

«Забрать все свои налоги, а остатки – в область».

Председатель комитета по бюджету Тимур Нерушев поинтересовался: не хочет ли коллега сменить фамилию на Оруэлл и написать книгу.

Председатель Орловского городского Совета Василий Новиков уточнил, сколько город «сэкономит», если откажется от мер поддержки гражданам, которые не предусмотрены федеральным законом о местном самоуправлении. Алексей Степанов сообщил, что секвестирование бюджета принесет максимум 480 млн рублей.

Председатель КСП Орла Татьяна Успенская отметила, что причина настоящего положения в хроническом недофинансировании.

«Город 26 млрд собирает денег — мы доноры», отметил Василий Новиков и посоветовал искать «пути решения более жестокие».

«Безнадега какая-то», — оценил заместитель председателя Владимир Негин.

Напомним, основные параметры бюджета Орла на 2023 год: доходы – 12,116 млрд рублей, расходы – 13,121 млрд рублей. Источник финансирования дефицита – продажа 100% акций АО ГК «Орел-Отель». Торги уже несколько раз признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Норматив отчисления НДФЛ в пользу муниципального бюджета — 5%, до 2014 года был 15%.

ИА «Орелград»

Орел от банкротства сможет спасти Путин или чудо