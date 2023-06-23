ГК ОДСК приняла участие во всероссийской ярмарке трудоустройства

23.6.2023 | 16:53 Новости компаний, Рекомендуем

Каждый может найти себе работу в группе компаний.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошла в библиотеке им. И.А. Бунина 23 июня. Участникам предложили около полутора тысяч вакансий у 80 работодателей региона.

В группе компаний «ОДСК» 40 подразделений, связанных с производством материалов, строительством, перевозками, благоустройством. В них трудятся около 3 тысяч человек. Соискатели могут найти работу по различным направлениям, отметила ведущий специалист отдела подбора и адаптации персонала ОДСК Кристина Орлова.

«У нас есть вакансии для людей без опыта, мы активно работаем со студентами и ждем их на практику», – сообщила Кристина Орлова.

Уже два года подряд ГК ОДСК, в которую входит крупнейший застройщик региона «Орелстрой», является единственной на Орловщине крупной компанией – финалистом всероссийского рейтинга работодателей.

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