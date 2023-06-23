На выборах губернатора Орловщины появился новый кандидат

23.6.2023 | 16:54 Новости, Общество, Политика

Им стала глава ТПП региона Светлана Ковалёва.

Фото: vk.com/izbirkomoryol

Президент Орловской торгово-промышленной палаты и депутат областного совета подала документы в избирательную комиссию нашего субъекта. Теперь ей официально присвоен статус «выдвинутого кандидата».

Ковалёва идёт на выборы от регионального отделения партии «Новые люди». Это политическое объединение, образованное в 2020-м году, уже представлено и в российском парламенте. Основателем партии является учредитель российской производственной компании «Faberlic» Алексей Нечаев. «Новые люди» позиционируют себя, в том числе, как партия, которая защищает интересы мелкого и среднего предпринимательства.

Ранее на выборах губернатора Орловской области зарегистрировали только одного выдвинутого кандидата – действующего главу Андрея Клычкова.

ИА «Орелград»

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