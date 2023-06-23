На выборах губернатора Орловщины появился новый кандидат

Им стала глава ТПП региона Светлана Ковалёва.

Президент Орловской торгово-промышленной палаты и депутат областного совета подала документы в избирательную комиссию нашего субъекта. Теперь ей официально присвоен статус «выдвинутого кандидата».

Ковалёва идёт на выборы от регионального отделения партии «Новые люди». Это политическое объединение, образованное в 2020-м году, уже представлено и в российском парламенте. Основателем партии является учредитель российской производственной компании «Faberlic» Алексей Нечаев. «Новые люди» позиционируют себя, в том числе, как партия, которая защищает интересы мелкого и среднего предпринимательства.

Ранее на выборах губернатора Орловской области зарегистрировали только одного выдвинутого кандидата – действующего главу Андрея Клычкова.

ИА «Орелград»