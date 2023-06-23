Орловский облсуд защитил жертву мошенников

Кредитный договор признали недействительным.

Интересно, что до этого суд первой инстанции встал на сторону банка и отказал жительнице Орловской области в защите её финансовых прав.

В апелляции спорный случай рассматривала судебная коллегия по гражданским делам областного суда. Жительница региона просила аннулировать свой кредитный договор. По её мнению, он был заключён в форме, которая не соответствовала требованиям закона. Кроме того, полученные по договору денежные средства сразу же поступили на банковскую карту неизвестного лица. Перед этим неустановленные мошенники ввели женщину в заблуждение, что и привело к проблемной ситуации.

Коллегия установила, что договор, действительно, составлен не вполне должным образом. Согласно требованиям законодательства, такие документы должны формировать у потребителя правильное и полное представление о получаемых услугах, позволяющее сделать осознанный выбор.

Кроме того, оказалось, что заключение договора и перевод средств произошли в результате одного действия – ввода четырёхзначного кода из СМС-сообщения, полученного от банка. При этом сопроводительный текст был написан латинским шрифтом, а не на нормированном русском языке, что также является нарушением закона.

С учётом этих и других обстоятельств иск о признании договора недействительным был удовлетворён, сообщили в пресс-службе облсуда.

ИА «Орелград»