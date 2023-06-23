«Почта России» просит прощения у жителей Нарышкино

Из-за увольнения сотрудников отделение в орловском райцентре действует с перебоями.

На минувшей неделе часть жителей поселка Нарышкино не получила районную газету «Новая жизнь», областную «Орловскую правду». Сразу несколько почтальонов уволились — корреспонденцию некому носить.

«Мы приносим извинения жителям Нарышкино за доставленные неудобства, — прокомментировали в УФПС Орловской области. — Отделение 303900 пока работает по сокращенному графику из-за некомплекта штата, но это временная ситуация», — указали в ответе на запрос «Орелграда».

Кадровая служба вместе с центром занятости ищет кандидатов на имеющиеся вакансии, сообщают в УФПС. Пытаются найти сотрудников с помощью объявлений на входных группах почтовых отделений и в социальных сетях.

«При этом наши клиенты не остаются без почтовых и финансовых услуг — их обслуживают сотрудники мобильной группы, также в срок они доставляют пенсии и социальные пособия жителям на дом», — заверили в УФПС Орловской области.

Также напомнили, что большую часть услуг можно получить дистанционно на сайте pochta.ru и в мобильном приложении.

На интерактивном портале управления труда и занятости Орловской области удалось найти только вакансии в Малоархангельске. Заработная плата от 15680 рублей. Пятидневная рабочая неделя. Средний размер участка в объявлении не указан. Две вакансии висят с марта 2023 года. В обязанности входит не только доставка газет и почтовых отправлений, но вручение корреспондентам ценных бандеролей, денежных переводов, а также продажа конвертов, марок и другой продукции населению (включая еду, лотерейные билеты, бытовую химию – есть план реализации, – Прим. ред.). Также в должностных обязанностях вручение уведомлений милиции и судебно-следственных органов, контроль за поддержанием в надлежащем состоянии абонентских ящиков и благоустройство обслуживаемого участка.

По данным «Орелстата», в январе-марте 2023 года среднемесячный доход граждан, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, составил 25,8 тысячи рублей.

ИА «Орелград»