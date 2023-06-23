В Орле на площади Ленина высадили «вечно молодые» цветы

23.6.2023 | 10:45 Новости, Общество

Так переводится с латыни слово «агератум».

Фото: vk.com/oreladm

Цветок получил своё название из-за того, что способен сохранять свежесть после срезки на протяжении длительного времени. Также агератум имеет продолжительный период цветения. Он может начинаться в июне и продолжаться до заморозков.

В Орле на площади Ленина на клумбах у здания администрации области высадили агератумы фиолетовой расцветки. Также здесь посадили уже привычные орловцам бархатцы и петунии. Всего на клумбах появилось 1700 новых цветов. Работы выполняли сотрудники муниципального учреждения «Спецавтобаза», сообщили в пресс-службе администрации города.

«Уважаемые жители, давайте сохраним красоту нашего города. Давайте ценить и уважать труд других, не допуская фактов вандализма!» — обратилась к орловцам ландшафтный дизайнер «Спецавтобазы» Ирина Афанасьева.

Ранее подобным образом украсили клумбу, расположенную у стелы Северного района Орла.

ИА «Орелград»

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