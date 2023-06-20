В Орле посадили ещё 3350 цветов

20.6.2023 | 13:01 ЖКХ, Новости

Они украсили клумбу у стелы Северного района.

Фото: t.me/orel_adm

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, работы выполняли сотрудники муниципального учреждения «Спецавтобаза». Были высажены цветы трёх видов – садовые бегонии, бархатцы и петунии.

«Специалисты по зелёным насаждениям подчеркнули, что данные виды и сорта неприхотливы и отлично переносят жару. А ещё они благотворно влияют на душевное состояние человека», — отметили в городской администрации.

Ранее в Орле на улице и площади Ленина посадили 20 тысяч 860 цветов тех же видов.

ИА «Орелград»

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