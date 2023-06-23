В Орле в «Бале медалистов» участвовали около 450 выпускников

Мероприятие прошло сегодня.

Местом действия стал Орловский государственный институт культуры. Для самых «передовых» выпускников организовали праздничный концерт. Также одиннадцатиклассников поздравили губернатор Орловской области Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин.

В празднике участвовали выпускники, претендующие на федеральную медаль «За особые успехи в учении» и региональную награду «За особые успехи в обучении». Первых оказалось около 400, вторых – около 50. Об этом сообщил «Орёл-регион».

Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам, которые получили итоговые оценки «отлично» по всем предметам школьного курса, а также сдали обязательные ЕГЭ (по русскому языку и базовой математике) на 70 баллов или выше.

Региональная награда полагается тем, кто имеет все «пятёрки» в аттестате, но недобрал баллов на указанных ЕГЭ, однако соответствует хотя бы одному дополнительному критерию. Такой выпускник по итогам единого госэкзамена должен либо сдать три предмета на 220 баллов или выше (в сумме), либо сдать хотя бы один предмет на 100 баллов. Как вариант, он может являться победителем или призёром Всероссийской олимпиады школьников. Медаль добавляет пять баллов при поступлении в вузы Орловской области.

ИА «Орелград»