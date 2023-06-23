В Орле вандалов из Детского парка ищет полиция

Управление МВД проводит проверку.

В ближайшее время полицейские изучат записи с камер видеонаблюдения, расположенных на территории Детского парка. По результатам этого просмотра будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает «Орёлтаймс».

Ранее стало известно, что анонимные вандалы нанесли серьёзный урон цветнику парка. Они срезали и выдёргивали с корнем розы, вытаптывали цветы и опустошали вазоны. Вполне возможно, что речь идёт не о хулиганах, а о садоводах-любителях, которые решили «перенести» цветы из общественного пространства на свою грядку.

«Мы хотим поблагодарить людей, которые «помогают» нам беречь и сохранять красоту в Детском парке!.. Мы очень ценим ваш «труд». Надеемся, что срезанные розы подарят хоть кому-нибудь хорошее настроение!», — иронически прокомментировали это событие в администрации государственной организации.

Сегодня представители «Спецавтобазы», высадив цветы нового вида на площади Ленина, призвали орловцев не допускать актов вандализма.

ИА «Орелград»