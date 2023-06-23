В прокуратуре обсудили дорогу по улице Орловских партизан

Спорный проект стал «камнем преткновения».

Специальное совещание провёл прокурор области Алексей Тимошин. В нём приняли участие представители всех причастных к вопросу органов исполнительной и законодательной власти, включая мэра Орла Юрия Парахина, а также представители общественности, жители улицы Орловских партизан и дольщики дома, который строится на улице Космонавтов.

По итогам встречи прокурор поручил проверить соблюдение требований закона при разработке и согласовании проекта строительства дороги. Это касается геодезических исследований, а также требований безопасности при работах по вырубке деревьев.

Также поручено дать оценку ситуации с безопасностью дорожного движения в данном микрорайоне (при участии органов ГИБДД) и установить фактическое расположение местных коммуникаций. Запланирована выездная проверка с участием прокурора области и других причастных к делу лиц. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Орловской области.

21 июня в администрации Орла сообщали, что встреча с орловцами, которые недовольны строительством дороги и вырубкой деревьев, не планируется.

ИА «Орелград»