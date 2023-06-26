Кромская ЦРБ получила передвижной маммограф

Теперь местным жительницам не придётся ездить в Орёл.

Ранее, врачи Кромской ЦРБ отправляли пациенток, которым требовалось соответствующее обследование, в Орловский онкологический диспансер. Новый передвижной маммограф-флюорограф снимет эту проблему.

Пока что в поликлинике идёт ремонт, поэтому в ближайшее время комплекс будут использовать только в Кромах. Однако когда учреждение возобновит полноценную работу, передвижной маммограф «доедет» и до других населённых пунктов района, в первую очередь, для проведения обследований в рамках диспансеризации. Ожидается, что пользоваться им смогут около 12 тысяч местных пациенток. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Напомним, женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию в рамках диспансеризации один раз в два года. Направление на это исследование выдаёт специалист кабинета профилактики районной поликлиники. Сейчас по Орловской области ездит ещё один «автомаммограф». На днях он вернулся из Дмитровского района.

ИА «Орелград»