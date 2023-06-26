Прокуратура привлекла к ответственности «Орловский мясокомбинат»

Предприятие нарушило трудовые права.

В надзорное ведомство обратился бывший работник АО «Орловский мясоперерабатывающий комбинат». Как установила Мценская межрайонная прокуратура, его уволили, не произведя полный расчёт в последний день работы. Кроме того, работодатель допустил нарушения при ознакомлении орловца с локальными правовыми актами, проведении специальной оценки условий труда и составлении трудового договора.

Межрайонный прокурор внёс представление генеральному директору компании. Его услышали – нарушения устранили, с работником рассчитались, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, уже по инициативе надзорного ведомства, за нарушения трудового законодательства должностные лица организации привлечены и к административной ответственности в виде штрафов. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ранее стало известно, что двое бывших работников ООО «Хлебороб» заявили о значительном нарушении – при увольнении им недоплатили около 190 тысяч рублей.

ИА «Орелград»