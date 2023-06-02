Двум орловским «хлеборобам» недоплатили 190 тысяч рублей

2.6.2023 | 15:50 Закон и порядок, Новости

Восстановить трудовые права помогла прокуратура.

Фото Орловского областного центра народного творчества

Проблему зафиксировали в Верховском районе. Двое бывших работников ООО «Хлебороб» заявили о значительном нарушении. Бывший работодатель, производя расчёт в день их увольнения, не выплатил весь объём денежных средств.

Прокурор района внёс генеральному директору компании представление. Также в отношении главы предприятия возбудили административное дело. По итогам его рассмотрения гендиректора оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Орловской области, двоим заявителям перечислено более 190 тысяч рублей, их права восстановлены.

Ранее надзорное ведомство оказало поддержку жителю Орла, который столкнулся с существенным нарушением своих пенсионных прав.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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