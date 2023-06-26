Суд защитил орловцев из аварийного дома

26.6.2023 | 17:04 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Здание на Деповской, 13, подлежит сносу.

Фото: www.google.ru/maps

Администрация Орла признала его аварийным ещё в 2016-м году. Все помещения находятся в муниципальной собственности.

В доме продолжают жить люди. Однако прокуратура установила, что городские власти не предпринимают необходимых противоаварийных мер. В то же время жильцов дома не переселяют в другие, благоустроенные помещения (по договорам социального найма).

В итоге надзорное ведомство обратилось в суд. Иск удовлетворили. Советский районный суд Орла обязал ответственный орган (городское «Жилищное управление») предоставить двум оставшимся жителям дома другое жильё. Как уточняет прокуратура Орловской области, пока что судебный акт не вступил в законную силу.

Ранее главный орган надзора вмешался в судьбу ещё одного подобного дома на улице Куйбышева, 8.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования