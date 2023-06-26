Суд защитил орловцев из аварийного дома

Здание на Деповской, 13, подлежит сносу.

Администрация Орла признала его аварийным ещё в 2016-м году. Все помещения находятся в муниципальной собственности.

В доме продолжают жить люди. Однако прокуратура установила, что городские власти не предпринимают необходимых противоаварийных мер. В то же время жильцов дома не переселяют в другие, благоустроенные помещения (по договорам социального найма).

В итоге надзорное ведомство обратилось в суд. Иск удовлетворили. Советский районный суд Орла обязал ответственный орган (городское «Жилищное управление») предоставить двум оставшимся жителям дома другое жильё. Как уточняет прокуратура Орловской области, пока что судебный акт не вступил в законную силу.

Ранее главный орган надзора вмешался в судьбу ещё одного подобного дома на улице Куйбышева, 8.

ИА «Орелград»