«Человек и закон» выпустит сюжет из Орла

Федеральные журналисты приехали в город.

Знаменитая телепрограмма заинтересовалась судебным процессом по уголовному делу, возбуждённому в отношении Михаила Бирюкова и Дмитрия Ступаева, двух бывших главных специалистов «Управления капитального строительства города Орла». (Сейчас оно называется «Объединённым муниципальным заказчиком».)

Сегодня в Заводском районном суде Орла проходит очередное заседание по этому делу. По собственным источникам «Орёлграда», на нём будут присутствовать и журналисты из программы «Человек и закон».

Дело возбудили ещё в 2021 году, на основании материалов Управления ФСБ по Орловской области. Им занимался Следственный комитет. Должностным лицам вменялось получение крупной взятки (статья 290 УК РФ, часть пятая).

Установлено, что Бирюков и Ступаев получили 650 тысяч рублей от представителя столичной компании «Мир строительной техники». Непосредственно деньги получал Ступаев (что зафиксировано на видеокамеру), однако по предварительной договорённости со вторым фигурантом. Сразу после этого произошло задержание. В настоящий момент Ступаев остаётся под стражей, хотя его адвокаты добивались перевода своего клиента под домашний арест.

В обмен на эту сумму тогда ещё действующие чиновники обеспечивали подписание актов выполненных работ по муниципальным контрактам, заключённым в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Фактически работы исполнялись не в полном объёме.

Дело направили в суд в конце минувшего года.

ИА «Орёлград»