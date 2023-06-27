Под Орлом утонули два брата-школьника

Они пытались искупаться в необорудованном месте.

О чрезвычайном происшествии сообщил «Орёлтаймс». Несчастный случай произошёл несколько дней назад в Залегощенском районе рядом с лагерем «Космос», который находится на территории местного посёлка Затишенский Первый.

В лагере должен быть пройти туристический слёт. Группа школьников приехала на мероприятие за день до его официального старта. Двое братьев, учеников Нижне-Залегощенской основной общеобразовательной школы, решили искупаться в пруду, который не являлся официальным местом летнего отдыха. Дети погибли.

Некролог от имени коллектива школы, выразившего глубокие соболезнования родным и близким погибших, появился в районной газете «Маяк» 23 июня.

ИА «Орёлград»