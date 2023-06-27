УГИБДД поманило орловцев электронными услугами

В ведомстве рассказали об удобстве дистанционного общения.

Сотрудники Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области рассказали жителям региона об удобстве получения государственных услуг в электронном виде. В частности, получить их можно через Единый портал госуслуг. Судя по статистике, популярность такого способа общения в регионе растет ежемесячно. Как сообщает пресс-служба УМВД, за прошедшие пять месяцев текущего года в регионе было подано 32 023 заявления на получение государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения. Из них 20,9 процента поступили в электронном виде с использованием Единого портала государственных услуг (ЕПГУ).

Ранее сообщалось, что за четыре месяца 2023 года в Орловской области подразделениями ГИБДД было осуществлено 17 594 регистрационных действий (в том числе через ЕПГУ – 6625), оказана 5141 услуга по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений (через ЕПГУ – 1067, через МФЦ — 786). Подать заявление в электронной форме может тот, у кого имеется личный кабинет на портале госуслуг.

«Подача заявления в подразделения Госавтоинспекции в электронной форме позволит сократить время обслуживания заявителя, — пояснили в пресс-службе УМВД. — Использование портала Госуслуг дает возможность заявителю самостоятельно выбрать дату, время и место оказания государственной услуги на любой рабочий день подразделения, а также оплатить государственную пошлину».

В ведомстве добавили, что для улучшения качества и повышения доступности оказания государственных услуг прием граждан по вопросам совершения регистрационных действий с транспортными средствами, замены и выдачи водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД также производится в электронной форме. Для этого орловцам, зарегистрированным на портале госуслуг, также достаточно подать заявление через своей личный кабинет.

«В настоящее время на территории области функционируют четыре отделения, предоставляющих государственные услуги по линии Госавтоинспекции, которые располагаются по следующим адресам: город Орел — улица Ростовская, д.20а (регистрация транспортных средств); улица Автовокзальная, д. 77В (экзаменационная работа и выдача водительских удостоверений); город Ливны – улица Мира, д 241 литер «К» (регистрация транспортных средств, экзаменационная работа и выдача водительских удостоверений); город Мценск – улица Болховская, д. 41 (регистрация транспортных средств, экзаменационная работа и выдача водительских удостоверений)», — перечислили в УМВД.

ИА «Орелград»